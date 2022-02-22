مصر للطيران تعلن أسعار الحجر الصحي بالرياض

كتب - محمد عبيد

أعلنت شركة مصر للطيران، عن أسعار الحجر الصحي للمسافرين إلى الرياض، بعد إعلان السلطات الصحية هناك تطبيق الحجر الصحي لفترة تتراوح من 3 إلى 5 أيام على كافة المسافرين القادمين من مصر، بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة.

وقالت الشركة، في بيان، إن سعر باقات الحجر الصحي للمسافرين إلى السعودية في الفنادق 3 نجوم بالرياض تصل للفرد الواحد إلى 1700 ريال سعودي، لفترة الحجر 5 أيام، و 1200 ريال سعودي للحجر 3 أيام .

وتابعت: "سيتم منح الأطفال أقل من 5 سنوات إقامة مجانية مع ذويهم بالفنادق"، أما الأطفال من عمر 5 إلى 12 عاما ، يتم احتساب 50% من سعر الفرد في الغرفة للإقامة مع ذويهم، وأما من هم أكبر من 12 عاما يتم معاملتهم بسعر معاملة الفرد العادي فيما يخص الاقامة بالفندق.