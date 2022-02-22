مطار أبوسمبل يستقبل وفود عالمية لمشاهدة تعامد الشمس

07:32 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
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كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار أبو سمبل زواره من جميع أنحاء العالم، الذين وصلوا للمشاركة في فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس، على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل والتي تحدث مرتين كل عام، إحداهما يوم 22 أكتوبر، والأخرى 22 فبراير فى نفس التوقيت من كل عام.

وقالت الشركة المصرية للمطارات، إن الركاب وصلوا إلى مطار أبو سمبل على عدة رحلات، نقلت الوفود المشاركة من وزراء وأدباء ومدونين وشخصيات عامة والسائحين القادمين لمشاهدة هذه الظاهرة التاريخية ، التى تدل على إبداع المصريين القدماء، وكان فى إستقبال الوفود الطيار خالد عزمى مدير مطار أبو سمبل.

وتابعت الشركة تم تشكيل فرق عمل من جميع الجهات المعنية بالمطار ، لاستقبال ضيوف مصر مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة وصحة الركاب ، وتم استقبال الركاب بالورود والحلوى والهدايا التذكارية من التماثيل الفرعونية و الاستعراضات الفلكلورية.

مطار أبو سمبل تعامد الشمس الملك رمسيس الثاني

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