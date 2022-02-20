في زيارة إلى السعودية.. وزير الإسكان يتفقد أهم المشروعات السكنية للمملكة

كتب- محمد عبدالناصر:

زار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المملكة العربية السعودية، تفقد خلالها أحد أهم المشروعات السكنية بالمدينة المنورة، والذى تنفذه إحدى كبريات شركات التطوير العقاري، واستمع إلى شرح مفصل عن المشروعات السكنية الجاري تنفيذها بالمدينة المنورة، والمشروعات السكنية الأخري التي تقوم بها الشركة بالمملكة، كما لبى الوزير دعوة من هيئة تطوير الحرم النبوى الشريف، حيث تم عرض المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها لتطوير المسجد النبوى الشريف، إضافة إلى قيامه بزيارة المتحف الإسلامي بمكة المكرمة.

كما التقى الجزار، المهندس ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان السعودي، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتجربة العميل وخدمة العملاء والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي، حيث تم استعراض التجربة العمرانية المصرية، وأهم المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها بالدولة المصرية، كما تم استعراض أهم المشروعات السكنيه الجارية بمدينة جدة، وعرض استراتيجية الإسكان بالمملكة العربية السعودية، وتناول اللقاء أيضاً تفقد موقعين من مواقع الإسكان بمدينة جدة، وزيارة عدد من الوحدات السكنية المتنوعة من حيث المساحة والتصميم، كما زار موقع جدة التاريخية.

رافق الجزار، فى جولته بالمملكة العربية السعودية، كل من، المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام الدين رمضان، مساعد الوزير والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ورافقه من الجانب السعودى، الأستاذ نضال بن محمد عالم، المشرف العام على أعمال شؤون الإسكان، والأستاذ أحمد الكودري، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة، ومازن السعدي، الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي.​