الطقس غدا الاثنين: شديد البرودة ليلًا.. وصقيع في هذه المناطق

11:04 م الأحد 20 فبراير 2022
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كتب- أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غدا الاثنين، معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافيء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على شمال الصعيد، خلال فترات النهار، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، ويصل حد الصقيع على وسط سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتساقط ثلوج على كاترين.

وأضافت هيئة الأرصاد، إن هناك تكون لشبورة مائية كثيفة صباحًا على أغلب الأنحاء، بالطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين القاهرة وعدد من المحافظات:

القاهرة: العظمى 20 - الصغرى 10

الإسكندرية: العظمى 20 - الصغرى 11

بورسعيد: العظمى 20 - الصغرى 11

كاترين: العظمى 18 - الصغرى صفر

سوهاج: العظمى 22 - الصغرى 08

أسوان: العظمى 26 - الصغرى 10

حلايب: العظمى 21 - الصغرى 13

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