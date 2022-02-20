عمرو موسى وأحمد درويش في عزاء الكاتب جلال دويدار في مسجد الشرطة (صور)

08:15 م الأحد 20 فبراير 2022
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كتب- أسامة علي:

تصوير- محمد معروف:

بدأ مساء اليوم الأحد، عزاء الكاتب الصحفي جلال دويدار، رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم الأسبق، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وشارك في العزاء، عمرو موسى وزير الخارجية والمرشح الرئاسي الأسبق، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتورة ماجي الحلواني، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، والإعلامي أسامة كمال، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

وتوفى الجمعة الماضية، الكاتب الصحفي جلال دويدار، رئيس تحرير صحيفة الأخبار الأسبق، عن عمر يناهز 86 عامًا.

مسجد الشرطة جلال دويدار عمرو موسى أحمد درويش

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