فريدة الشوباشي تعلق لمصراوي على تصريحات إبراهيم عيسى: "المؤسسات الدينية فقط صاحبة الرد"

(مصراوي):

علقت عضو مجلس النواب النائبة فريدة الشوباشي على هجوم مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على الإعلامي إبراهيم عيسى خلال برنامجه على قناة "القاهرة والناس" بشأن إنكاره لمعجزة الإسراء والمعراج.

وقالت الشوباشي في تصريح لموقع "مصراوي"، إن الرد على عيسى يكون عبر الدليل والحجة والتفسير الصحيح وليس عبر الحديث من غير المتخصصين أو غيره، مؤكدة أن المؤسسات الدينية هي فقط صاحبة الرد بالحجة والدليل.

وتابعت القول: "أوضح نقطة مهمة جدًا.. أنا اختلف مع إبراهيم عيسى في الكثير من الأمور ولكن بصدد هذا الموضوع.. والهوجة اللي حصلة دية.. أنا رأيي أن عيسى مقتنع بكدة ومش شغلتك أنت كدولة ولا مؤسسات دينية تقطع لسانه وأنت كمؤسسة دينية وكدولة ترد عليه بالحجة.. الحجة تقرع بالحجة".

وأضافت قائلة: "أنا رأيي أننا نرسخ قيم الدين الإسلامي العظيم الحق والعدالة والكرامة والاستقامة هو ده اللي ربنا عايزة مننا، أنا لا عالمة ولا هو عالم، أنا لا أعرف أنه ما قاله صح ولا غلط اللي يعرف يرد عليه رجال الدين والمؤسسات الدينية أو حد من المثقفين أنا لا أتابعه حقيقي معنديش متابعة مستمرة له.. ولكن أنا مع أي حاجة بالإقناع.. اقنعني ولا تقمعني".

وحول المطالبات بعدم الحديث في مثل هذه الأمور كونه ليس متخصصًا، قالت النائبة الشوباشي: "إحنا 100 مليون وهل كلنا متخصصين وخريجي الأزهر الشريف لا.. يجب أن يخاطب كل فئة بما يليق بما يقنعه أنا مع الإقناع أنا لدي تجربة اللي أقتنع به لا أفرط فيه بعد كده أبدًا".

وحول ما أثاره أن نساء الصعيد والأرياف كانوا يلبسن المايوهات في الستينات والسبعينيات، قالت الشوباشي: "كنا بنلبس المايوهات على البلاجات ومكنش في تحرش ولا أنا مثلًا كنت بروح المحكمة بميني جيب وهذا حصل".

ولفتت بالقول: "أنا مقتنعة أن الدين جوهر أكثر من أنه مظهر بكثير أنا كنت أدافع عن الإسلام وجوهره وهذا مسجل في الوقت الذي يتهمني البعض بالكفر أن أنا مع خلع الحجاب لم أسمع عن الحجاب إلا في الأيام دية أنا في الستينيات لم أسمع عن معركة الحجاب"، مؤكدًا أن المعركة معركة قيم ودين ومن يتهم الآخرين بمثل هذه الاتهامات هو مزايد وليس غير ذلك.

وبشأن دعوة شيخ الأزهر بحق المرأة الكد والسعاية، قالت إنها مع كل حاجة تعطي المرأة المصرية وبالتالي في صالح الدولة ذاتها والأم هي التي تقوم بالتربية في البيت وبالتالي تخرج جيل بقيم وتربية معينة أساسها الكرامة والاحترام: "أنا أشعر بالأسف أن المعركة عن المرأة حاليًا ما هي إلا معركة لبس وليس عن الأخلاق والقيم والواجبات الوطنية".

بدوره، علق عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب رياض عبدالستار على ما أثاره إبراهيم عيسى بأنه ارتكب خطأ فادحًا ولا يقبل منه اعتذار، مؤكدًا أنه دائمًا يقوم بمثل هذه الأمور من أجل تكدير السلم والأمن المجتمعي.

وقال عبدالستار في تصريح لـ"مصراوي": "عيسى تطاول كثيرًا ويجب اتخاذ إجراءات قانونية ضده وإحالته إلى النائب العام بتهمة إهانة ثوابت الدين والتطاول على المقدسات الدينية والتطاول على سيدات الصعيد".

وشدد على ضرورة تغليظ عقوبات مثل هذه الجرائم بحق الدين والوطن، مؤكدًا أن عيسى ومن مثله ينفذون أجندات خارجية هادفة لتدمير القيم والأخلاق والأوطان تحت غطاء حرية الأفكار والعقائد.

وأشار إلى أن ما قاله عيسى ليس له أي صلة بحرية الفكر والإبداع والعقائد وإنما يهدف إلى الشو الإعلامي على حساب الوطن والدين.

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم والتي بدأت ببيانات عاجلة مقدمة من النواب مصطفى بكري ومصطفى سالم وأحمد خير الله بشأن ما أثاره الإعلامي إبرهيم عيسى، فيما طالبوا بمحاكمته بتهمة إزدراء الأديان والمقدسات الدينية، حيث أكدوا أن عيسى يتجرأ على القرآن والسنة، وما يفعله لا يدخل تحت مظلة حرية الرأي، بل يعتبر اعتداء على المقدسات الدينية.