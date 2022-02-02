الطقس السيئ.. الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، موعد ذروة التقلبات الجوية، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار المرتقبة التي تشهدها البلاد يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وأكدت في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أن ذروة حالة عدم الاستقرار المرتقبة التي تضرب البلاد، تبدأ يوم الجمعة، على أن تشهد البلاد، سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية (السلوم - سيدي براني - مرسي مطروح - الإسكندرية)، وشمال الوجه البحري، بجانب امتداد فرص سقوط الأمطار إلى بعض المناطق من جنوب الوجه البحري وسيناء وبعض المناطق من مدن القناة، على أن تمتد أمطار خفيفة إلى متوسطة إلى القاهرة الكبرى وبعض المناطق من شمال الصعيد (الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج).

وأشارت إلى أن البلاد تشهد اضطرابا في حركة الملاحة البحرية، ويتجاوز ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط يوم الجمعة 4 و 5 أمتار، وتنخفض درجات الحرارة لكن ليس بالشكل الملحوظ الذي شاهدناه الأسبوع الماضي، وتسجل درجات الحرارة بين 16-17 درجة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى.

وتابعت: إن أسباب التقلبات الجوية المرتقبة، نتيجة وجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض، يجلبه كتل هوائية رطبة قادمة من جنوب غرب أوروبا تعمل على حالة عدم الاستقرار.

وأوضحت أن درجات الحرارة في حالة عدم الاستقرار، خلال فترات النهار، على السواحل الشمالية يوم الجمعة 15 درجة مئوية، والقاهرة الكبرى 15 درجة، فيما تسجل خلال ساعات الليل، مناطق وسط سيناء ومرتفعات سانت كاترين وبعض المناطق من نخل صفر وتحت الصفر، وتسجل بعض المناطق من شمال الصعيد، درجات حرارة 5 درجات، يليها محافظات القاهرة الكبرى وبعض المناطق من السواحل الشمالية، وتسجل درجات الحرارة فيها بين 8 - 9 درجات والانخفاض لن يكون ملحوظا بشكل قوي.

اقرأ أيضا:

تصل للقاهرة.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن وتوقيتات سقوط الأمطار في موجة الطقس السيئ

حالة جوية مرتقبة.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس موجة الطقس السيئ غدا

​