"الزراعة": مصر تشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

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شارك الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية في اجتماع المجلس التنفيذي رقم 53 للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالنيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال موسى إنه تم خلال الاجتماع مناقشة سير العمل في استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2030 ومتابعة البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، ومتابعة سير العمل في الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020 - 2040.

وفي كلمته الافتتاحية بصفته رئيس المجلس في دورته الحالية، استعرض وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات قضايا القطاع الزراعي والأمن الغذائي والتحديات والمتغيرات التي تواجه هذا القطاع الهام، ومن أهمها قضية المياه والتغيرات المناخية والزيادة السكانية الناجمة عن موجات اللجوء المتتالي ما يستدعي توفير الغذاء في المنطقة العربية.

من جهته، قال الدكتور محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية، ممثلاً عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن وجود تحديات تواجهها الدول العربية والعالم أجمع جراء تفشي جائحة كورونا وتأثيرها على كل القطاعات الاقتصادية، وخاصة القطاع الزراعي، الأمر الذي يستدعي اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مواجهة الآثار السلبية لهذه الجائحة.

بدوره، استعرض إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، جهود المنظمة للتواصل مع الهيئات والمؤسسات العاملة في المجال الزراعي بالدول الأعضاء، وذلك من أجل التكامل لتحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي العربي، خاصة في ظل جائحة كورونا وتأثيرها على القطاع الزراعي، كما استعرض بعض إنجازات المنظمة خلال الفترة السابقة.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية القادم في دورتها الـ37 بموريتانيا حضوريًا وافتراضيًا خلال النصف الثاني من شهر أبريل القادم، على أن يسبقه اجتماع الخبراء واجتماع المجلس التنفيذي في دورته الـ54.

ويضم المجلس في عضويته الحالية: مصر والأردن والعراق وسلطنة وعمان والجزائر والكويت وجيبوتي وليبيا، والذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الأردن رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في دورته الحالية.