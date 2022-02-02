مصر والكاميرون.. السفير المصري: إجراءات أمنية صارمة بشأن مباراة المنتخب

04:21 م الأربعاء 02 فبراير 2022
مصر والكاميرون.. السفير المصري: إجراءات أمنية صارمة بشأن مباراة المنتخب

مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون

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كتب- محمد سامي:

قال مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، إن الحالة المعنوية للاعبي المنتخب الوطني مرتفعة للغاية، وهناك تركيز كبير من كل اللاعبين، موضحًا: "كنت متصور إنه ربما يتم تغيير الفندق بعد المباراة الماضية؛ لكنَّ اللاعبين لا يريدون أن يتشتتوا في النقل، لأنه عملية معقدة للغاية".

وأضاف المليجي، لمصراوي، الأربعاء: "المسحة الرسمية الخاصة بفيروس كورونا التي أُجريت أمس للاعبين سلبية بالكامل"، لافتًا إلى أن منتخب الكاميرون أكثر قلقًا من المنتخب المصري؛ فالجمهور الكاميروني يضغط بقوة على لاعبيه.

وأشار سفير مصر في الكاميرون إلى أن هناك مطالبات كثيرة من الجمهور للمنتخب الكاميروني بألا تخرج كأس الأمم الإفريقية من بلادهم، وبالتالي يوجد ضغط كبير عليهم.

وأوضح المليجي أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة جدًّا، حيث تم إقرار إجراءات أمنية حول الاستاد بشكل كبير، وهذه الإجراءات ستمنع أي تزاحم أثناء دخول الجمهور؛ لأنها مقسمة إلى 3 مراحل لحمايتهم، كما تم تشديد الحراسة والوجود الأمني حول فندق اللاعبين.

مدحت المليجي الكاميرون مباراة المنتخب فيروس كورونا

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