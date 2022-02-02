"قومي حقوق الإنسان" يناقش تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

04:23 م الأربعاء 02 فبراير 2022
"قومي حقوق الإنسان" يناقش تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

السفيرة مشيرة خطاب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الثالث برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس اليوم 2 فبراير 2022 وذلك عبر تطبيق زووم
لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بأنشطته واستراتيجية عمله خلال الفترة المقبلة.

وقد أكدت السفيرة مشيرة خطاب على أن المجلس سيركز خلال الفترة القادمة على الرؤية الحقوقيه من منظور المواطن المصري في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر الماضي.

وقالت إن المرصد الخاص بالمجلس سيقوم برصد ومتابعة كل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان من أجل تحقيق أهداف المجلس في تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشرالوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها وذلك في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وناقش المجلس كيفية تطوير منظومة تلقى الشكاوى من خلال مكتب الشكاوى وهوالآليه الرئيسية التى يعتمد عليها المجلس ، واتفق الأعضاء على إعادة هيكلة منظومة تلقي الشكاوى والتحول إلى الرقمنة الكاملة في ضوء التطبيق الفعلي للأستراتيجية الوطنية، ووضع آلية جديدة للرصد والمتابعة لضمان كفاءة منظومة تلقي الشكاوى وضمان تطويرها ، بالأضافة الى ذلك تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى من المواطنين ، وتطبيق إلكتروني جديد إلى جانب البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الأخرى.

وافق المجلس على تخصيص مقره بالجيزة الكائن في 69 شارع الجيزة ليكون مقراً دائماً لمكتب الشكاوى.

وقد عرضت اللجان النوعية بالمجلس خطط عملها خلال المرحلة المقبلة تمهيداً لإعداد خطة عمل شاملة للمجلس تنطلق من تطبيق الأستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام 2026.

وقررت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس أن يكون المجلس فى حالة أنعقاد دائم لمناقشة وتطويرخطط عمل اللجان الخاصة بالمجلس فى ضوء الأستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب تطبيق زووم السيسي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2291

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

2359

متعافون اليوم

428202

إجمالي الإصابات

22683

إجمالي الوفيات

360524

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. قناة مجانية مفتوحة.. نقل مباراة مصر والكاميرون بأمم أفريقيا عبر نايل سات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا