"قومي حقوق الإنسان" يناقش تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

كتب- محمد نصار:

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الثالث برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس اليوم 2 فبراير 2022 وذلك عبر تطبيق زووم

لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بأنشطته واستراتيجية عمله خلال الفترة المقبلة.

وقد أكدت السفيرة مشيرة خطاب على أن المجلس سيركز خلال الفترة القادمة على الرؤية الحقوقيه من منظور المواطن المصري في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر الماضي.

وقالت إن المرصد الخاص بالمجلس سيقوم برصد ومتابعة كل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان من أجل تحقيق أهداف المجلس في تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشرالوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها وذلك في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وناقش المجلس كيفية تطوير منظومة تلقى الشكاوى من خلال مكتب الشكاوى وهوالآليه الرئيسية التى يعتمد عليها المجلس ، واتفق الأعضاء على إعادة هيكلة منظومة تلقي الشكاوى والتحول إلى الرقمنة الكاملة في ضوء التطبيق الفعلي للأستراتيجية الوطنية، ووضع آلية جديدة للرصد والمتابعة لضمان كفاءة منظومة تلقي الشكاوى وضمان تطويرها ، بالأضافة الى ذلك تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى من المواطنين ، وتطبيق إلكتروني جديد إلى جانب البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الأخرى.

وافق المجلس على تخصيص مقره بالجيزة الكائن في 69 شارع الجيزة ليكون مقراً دائماً لمكتب الشكاوى.

وقد عرضت اللجان النوعية بالمجلس خطط عملها خلال المرحلة المقبلة تمهيداً لإعداد خطة عمل شاملة للمجلس تنطلق من تطبيق الأستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام 2026.

وقررت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس أن يكون المجلس فى حالة أنعقاد دائم لمناقشة وتطويرخطط عمل اللجان الخاصة بالمجلس فى ضوء الأستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.