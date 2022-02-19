"الري" و"التخطيط" تبحثان الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية (2021- 2022)

كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم السبت، عبر تقنية الفيديوكونفرانس؛ لاستعراض الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٢- ٢٠٢١ والخطوط العامة لمقترح خطة الوزارة للعام المالي المقبل ٢٠٢٣- ٢٠٢٢.

وقال عبد العاطي إن بنود الميزانية تضمن تنفيذ كل المشروعات التي تنفذها الوزارة لمجابهة التحديات المائية المختلفة، وبما يحقق تحسين إدارة الموارد المائية وتحديث المنظومة المائية في مصر.

وشهد الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية الحالية والمستقبلية بكل جهات الوزارة؛ لاستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حاليًّا أو لتنفيذ مشروعات جديدة؛ حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٢-٢٠٢١؛ من أبرزها (تأهيل ترع بطول ٤٣٥٧ كيلومترًا حتى تاريخه، وحماية وتطوير مجرى نهر النيل بطول ١٣ كيلومترًا، وإحلال وتجديد عدد ٥١٧ عملاً صناعياً على الترع الرئيسية والفرعية، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد ١٧ محطة رفع، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٣٣ ألف فدان، وحماية شواطئ بطول ٧ كيلومترات، ومشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر).

ونوه الاجتماع بأنه من المستهدف خلال العام المالي المقبل ٢٠٢٣- ٢٠٢٢ مواصلة العمل في المشروع القومي لتأهيل الترع، واستكمال أعمال تأهيل المساقي، والتحول إلى الري الحديث، واستكمال المرحلة الأولى بقرى عدد ٥٢ مركزًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستكمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، وتنفيذ الحماية الحجرية لجوانب نهر النيل بأماكن متفرقة بمحافظات المنيا وقنا وأسوان وبني سويف، وإنشاء حوائط ساندة بأماكن متفرقة على بحر النزلة وبحر يوسف بالفيوم والمنيا، وتأهيل وإعادة أرنكة مصرف أخميم البحري بسوهاج، وحفر وتجهيز آبار وتوريد مهمات بالوادي الجديد، وتشغيل الآبار بالطاقة الشمسية بجنوب سيناء والجيزة، ومشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشينر، والذي يشتمل على تأهيل عدد من الترع والمساقي وتصميم وإنشاء محطتي رفع بسمتاي والحامول، ومواصلة العمل في مشروعات الحمام وبحر البقر وتنمية جنوب الوادي.

وتستهدف الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٢- ٢٠٢١ استكمال أعمال الحماية من أخطار السيول من خلال تنفيذ عدد (٧) سدود وعدد (٧) بحيرات وعدد (٢) حاجز إعاقة وقناة صناعية بمناطق وادي بعبع وسرابيط الخادم والرحبة والنفوس ونسرين بجنوب سيناء، وإنشاء عدد (٢) بحيرة صناعية وحاجز توجيه بمخرج وادي بعبع بمدينة أبو رديس بجنوب سيناء، وتنفيذ عدد (١٠) بحيرات وعدد (٢) سد وقناة صناعية وعدد (٢) معبر أيرلندي لحماية مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر.



وتابع الوزيران بأنه في مجال تأهيل وتحديث المنشآت المائية الكبرى من المستهدف العمل في إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، واستكمال أعمال تحديث أنظمة وأجهزة التحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة "المرحلة الثانية"، وأعمال تأهيل عدد (٢٥) فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى على فرع دمياط، وتدعيم هويس وقنطرة فم ترعة المنصورية وقنطرة عمر بك، وتدعيم وتحديث الهويس الشرقي لقناطر إسنا الجديدة، وتحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط.

واستطرد الوزيران بأنه في مجال إنشاء وتأهيل محطات الرفع من المستهدف إنشاء وإحلال ورفع كفاءة وتأهيل عدد (٥٤) محطة رفع على مستوى الجمهورية، من خلال استكمال وإنشاء وإحلال محطات (فارسكور- السرايا القبلية ١، ٢- جنوب بورسعيد- إسنا- التحرير ١- بحر وهبي- الحارس- مصرف ٤، ٥- الخضيرات وغيرها) واستكمال الدراسات الخاصة بإنشاء وإحلال محطات (القلعة ١- الطابية القديمة- مريوط ٢، ٣- الإيراد والمطرية- السنانية ومصرف ٢- صرف السجاعية- النصر ٥)، واستكمال توريد ماكينات شبك أعشاب ولوحات توزيع ومحركات ومولدات وقطع غيار، ومن المستهدف أيضاً تنفيذ أعمال التغذية الكهربية لعدد (١٦) محطة رفع بسيناء.

ومن المستهدف في مجال مشروعات الصرف تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة وإنشاء الأعمال الصناعية على المصارف بالوجهين البحري والقبلي.

وناقش الاجتماع حماية الشواطئ المصرية، قائلًا إنه من المستهدف تنفيذ أعمال حماية الشواطئ بطول ٨ كم بمحافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ، ومن أبرز تلك الأعمال (حماية المنطقة شرق عزبة البرج المرحلة الأولى بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط- أعمال حماية المنطقة شرق ميناء دمياط المرحلة الثالثة وأعمال حماية منطقة الخليج وتدعيم مقدمات الحائط البحري ولسان رأس البر، وأعمال حماية ساحل مدينة الإسكندرية المرحلة الأولى من بئر مسعود حتى المحروسة، وأعمال حماية شاطئ إسكندرية غرب المحروسة، وحماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباي المرحلة الأولى، وحماية مصب فرع رشيد، وحماية منطقة شاطئ الأُبيض المرحلة الثانية بمطروح).

وتابع الوزيران بأنه في مجال الأعمال المساحية: من المستهدف قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة بتقديم خدمات وأعمال مساحية لعدد ١٣٧ ألف خدمة، وإنتاج وتحديث الخرائط بعدد ٣٧٠٠ خريطة.

وفي مجال البحث العلمي، تشتمل الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه على تنفيذ عدد (٦١) دراسة بحثية في مجالات (نوعية المياه- المنشآت المائية- ترشيد الاستهلاكات المائية- تحديث خرائط حرم النهر- المتغيرات الهيدروليكية بالمجاري المائية.. وغيرها).

ومن المستهدف استمرار حملات التوعية المائية والتي يتم عقدها بالمدارس والجامعات والمساجد والكنائس وغيرها، ومواصلة تنفيذ الخطة التدريبية بمركز التدريب الإقليمي بهدف رفع قدرات العاملين بالوزارة.

وفى مجال تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، من المستهدف تنفيذ مشروعات إنشاء سدود حصاد مياه أمطار ومحطات مياه شرب جوفية بالطاقة الشمسية و محطة قياس المناسيب والتصرفات والحد من مخاطر الفيضان بدولة جنوب السودان، وإزالة الحشائش المائية بأوغندا.​