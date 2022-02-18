القوى العاملة في أسبوع: تسليم 13 ألف وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة (إنفوجرافيك)

كتب- أحمد مسعد:

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة 11 من إلى 17 فبراير الجاري- منها تسليم 13 ألف وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة في إحدى شركات المقاولات، بالإضافة إلى انتقال العاملين في الوزارة تدريجيًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

كما أعلنت الوزارة تجهيز 5 وحدات تدريب متنقلة جديدة ليصل إجماليها 32 وحدة تغطي قرى ونجوع المحافظات، كذلك شهدت الوزارة بحث سبل التعاون المشترك مع سفارة الكويت لتسهيل تنقل العمالة بين الدولتين، بالإضافة إلى تعيين 6141 شابًا منهم 40 قادرون باختلاف في 6 محافظات.