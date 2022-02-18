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رئيس البرلمان الأوروبي للسيسي: ندعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة

08:38 م الجمعة 18 فبراير 2022
رئيس البرلمان الأوروبي للسيسي: ندعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، على هامش زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس هنأ السيدة "ميتسولا" على توليها منصبها الجديد، مؤكداً حرص مصر على تعزيز التعاون البرلماني مع الجانب الأوروبي، في ضوء أهمية العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين، أخذاً في الاعتبار تشابك المصالح وتصاعد التحديات المشتركة، خاصةً ظاهرة الإرهاب وخطاب الكراهية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبي تقديرها للعلاقات المتميزة التي تربط بين الجانبين، وحرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز الشراكة مع مصر في مختلف المجالات، خاصةً على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية، ودعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، والتي تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن التشاور المستمر بشأن أهم القضايا الإقليمية في الإطار الأورومتوسطي.

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