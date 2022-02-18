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رئيس النواب لـ"نظيره الجزائري": مصر والجزائر لديهما تاريخ طويل من النضال المشترك

03:39 م الجمعة 18 فبراير 2022
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كتب – أسامة علي:

عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جلسة مباحثات مع إبراهيم بوغالي رئيس للمجلس الشعبي الوطني الجزائري، على هامش مشاركته على رأس وفد برلماني في أعمال المؤتمر ٣٢ للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة.

وأكد جبالي أن مصر والجزائر لديهما تاريخ طويل من النضال المشترك، واصفاً الشعب الجزائري بالشعب العربي العريق المناضل.

وثمن الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية الجزائرية على كافة الأصعدة في ضوء زيارة الرئيس الجزائري الأخيرة للقاهرة، مشددا على ضرورة دفع العلاقات البرلمانية إلى آفاق أرحب بما يتناسب مع العلاقات الراسخة للشعبين وللبلدين الشقيقين.

من جانبه، وجه رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري الشكر المستشار جبالي على احتضان مصر للقمة البرلمانية العربية ،مؤكداً عمق ورسوخ العلاقات المصرية الجزائرية ومشيداً بالطفرة التنموية التي تشهدها مصر في كافة المجالات خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة.

حنفي جبالي مجلس النواب إبراهيم بوغالي العلاقات المصرية الجزائرية

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