الطقس الآن.. الأرصاد: سحب منخفضة يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق



كتب – أسامة علي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية، أظهرت تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه مع دخول المساء تتقدم الأمطار لتؤثر على مصر الوسطي والقاهرة والدلتا، مؤكدة أن ذروة الحالة الجوية يوم السبت لتشمل كافة الأنحاء الشرقية.

كانت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، كشفت موعد بدء موجة الطقس السييء التي تشهدها البلاد.

وقالت غانم لمصراوي، الجمعة، إن موجة الطقس السيئ تبدأ عقب صلاة الجمعة، وتستمر حتى صباح الأحد المقبل، وتتعرض البلاد، لظاهرة الأخدود العلوي وهو المنخفض الجوي المتواجد في طبقات الجو العليا، وتؤثر على جمهورية مصر العربية.