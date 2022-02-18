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"مش هنستغرب لو قتلها".. رئيس "القومي للمرأة" تعلق على واقعة عروس الإسماعيلية

01:28 م الجمعة 18 فبراير 2022
"مش هنستغرب لو قتلها".. رئيس "القومي للمرأة" تعلق على واقعة عروس الإسماعيلية

الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

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كتب – أسامة علي:

علقت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على واقعة ضرب رجل لزوجته أمام المارة، قبل ساعات من حفل الزفاف، أمس الخميس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر خلاله، تعرض عروس للضرب على يد زوجها بالإسماعيلية، وأخذ يوجه لها اللكمات والصفعات، قبل ساعات من حفل الزفاف.

وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة، عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، إن غياب التربية والاحترام والمرؤة هم بداية انهيار الأسرة.

وتابعت: يا راجل "الرجال لا يضربن النساء"، يا راجل بتضرب مراتك وهي بفستان الفرح؟"، ياراجل بتضربها في الشارع وقدام الناس؟".

وأضافت مرسي، موجهة حديثها إلى الزوجة: "يا عروسة أنت عملت صُلح، بس افتكري الصلح مش خير خالص في حالتك، مش هنستغرب أبدا انه يتهور عليكي، ويقتلك أو يضربك أمام أولادك أو في الشارع تاني وانت معك الولاد".

مايا مرسي المجلس القومي للمرأة عروس الاسماعيلية

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