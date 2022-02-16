الذروة السبت.. الأرصاد تعلن معلومات جديدة بشأن "الأخدود العلوي" والطقس السيئ

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس في مصر خلال الـ3 أيام المقبلة، قائلة إن البلاد تشهد اليوم وغدا أجواء شتوية مستقرة ودرجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية خلال فترة النهار.

وقالت غانم لمصراوي، إن البلاد تتعرض لظاهرة الاخدود العلوي وهو المنخفض الجوي المتواجد في طبقات الجو العليا، حيث يؤثر على جمهورية مصر العربية بداية من يوم الجمعة حتى صباح الأحد مع رياح شمالية رطبة على سطح الأرض.

وأضافت غانم، أن المنخفض الجوي يؤدي إلى حالة تقلبات بالطقس على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والتى تصل لـ15 درجة على القاهرة بانخفاض 3 إلى 14 درجة.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ذروة حالة التقلبات ستكون يوم السبت المقبل، وأهم الظواهر الجوية عبارة عن سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ونشاط للرياح والذي يؤدي إلى الاحساس بانخفاض درجات الحرارة.