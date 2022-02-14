الحكومة في 3 سنوات: تطوير 185 منطقة غير آمنة

كتب- محمد غايات:

تضمن تقرير مجلس الوزراء، الذي قدمه إلى مجلسي النواب والشيوخ عن تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان "مصر تنطلق"، جهود الحكومة للنهوض بمستويات التشغيل، التي تشمل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتنمية المهارات البشرية، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسميّ في منظومة العمل الرسمية، وكذا جهود تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

وفيما يتعلق بجهود تطوير العشوائيات، أوضح التقرير أنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية تطوير 185 منطقة غير آمنة من خال إنشاء وحدات وإزالة خطورة بعدد إجمالي 115.8ألف وحدة سكنية استفاد منها 579.3 ألف مواطن وجاري تطوير عدد 40 منطقة بإجمالي 40.614 وحدة سكنية ليستفيد منها 203 ألف مواطن، هذا بالإضافة إلى تطوير 14 منطقة غير مخططة بمساحة تقدر 1546 فدانا بإجمالي عدد وحدات تقريبي 264.3 ألف وحدة سكنية لتخدم نحو 26 ألف أسرة، وجار العمل على تطوير 79 منطقة بمساحة حوالي 6941 فدانا يخدم حوالي 690 ألف أسرة، وفي إطار الاهتمام بتطوير الأسواق العشوائية تم تنفيذ 1638 وحدة بيع يستفيد منها 8190 مواطناً، وجار تطوير عدد 20 سوقا عشوائيا بإجمالي 3171 وحدة بيع ليستفيد منها نحو 15.8 ألف مواطن.​