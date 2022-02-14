مجموعة منصور تدعم تطوير مدارس مصر الخير المجتمعية

إعـلان تحـريـري

تؤمن مجموعة شركات منصور بأن تطوير الخدمات التعليمية أحد أهم مقومات النهضة الحضارية على الإطلاق، وهو ما يتضح من المسار التاريخي لبرامج المسئولية الاجتماعية لمجموعة شركات منصور علي مدار السبعين عاما الماضية.

واستمرارا لهذا النهج جاء دعم مجموعة منصور لمشروع تطوير مدارس مصر الخير المجتمعية التي تستهدف مؤسسة مصر الخير من خلال إنشاؤها وصول الخدمات التعليمية لكل الأطفال المتسربين من التعليم في كل ربوع مصر.

ووقعت شركة المنصور الدولية للتوزيع إحدى شركات المجموعة عقد تعاون مع مؤسسة مصر الخير يستهدف تطوير مجمع مدارس أبوجريد مركز المنيا بمحافظة المنيا ضمن دعم خطة تطوير مدارس التطوير المجتمعي بمؤسسة مصر الخير.

وأدى هذا التعاون إلى إحداث نقلة نوعية كبرى في مستوى جودة الخدمة التعليمية المقدمة لـ ٨٨ طالبا وطالبة في مدرسة أبوجريد ١/٢/٣ وهو ما يتضح جليا بالنظر إلى صور المباني والإنشاءات قبل وبعد، بما يعبر عن مستوى الأمل الذي تسعى مجموعة منصور إلى بثه في النفوس لتساهم في صناعة مستقبل مصر الحضاري عبر ايمانها الدائم بأن التعليم هو أهم أدوات التفوق والنهضة الحضارية.

ورغم تنوع مجالات العمل الاجتماعي ومشروعات المسئولية الاجتماعية لجميع شركات منصور إلا أنها جميعا تتحرك في إطار الاستراتيجية التي وضعها العظيم / يوسف منصور والتي تضع التعليم علي رأس اهداف اي مساهمات اجتماعية بكافة أشكاله ومراحله سواء التعليم الأساسي أو المتوسط أو الجامعي بالإضافة إلى المنح الجامعية ومنح الدراسات العليا وحتى مشروعات الأبحاث وتطوير الأدوات والمناهج التعليمية.