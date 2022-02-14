72.5 ألف فدان.. وزير الري يعلن المحافظات والزمامات المرخص لها زراعة الأرز لعام 2022

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، رقم 32 لسنة 2022.

ونصت المادة الأولى من القرار: يرخص بزراعة الأرز لعام 2022 في المحافظات الموضحة بالكشوف المرفقة بهذا القرار بالمساحات المبينة قرين كل منها، بحيث تبلغ جملة المساحة المصرح بها 724200 فدان.

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي: