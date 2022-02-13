رئيس القرآن الكريم يحتفل باليوم العالمي للإذاعة: "رفيقة العمر ومهنة الحياة"

كتب- أسامة علي:

احتفل الدكتور رضا عبدالسلام، رئيس إذاعة القرآن الكريم ، باليوم العالمي للإذاعة.

وقال عبدالسلام، عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك": "رفيقة العمر ومهنة الحياة وصوتي الذي أرسلته عبر موجاتها بأعذب الكلمات وأحسن العبارات".

وأضاف رئيس إذاعة القرآن الكريم: "في محرابها صليت لله رب العالمين، وفي أنحائها التقيت بكبار علماء مصر ومفكريها وفي غرفها نبرات صوتي عانقت بوق الميكروفون وأخذت طريقها إلي آذان مستمعينا في شتي الأنحاء والآفاق وكم قدمت عبر أثيرها من أزهار الحكمة وورود البيان".

وواصل حديثه: "وكأني بعلي الجارم في قصيدته الرائعة دار الإذاعة يقول: دارَ الإِذاعَةِ، أَنْتِ بِنْتُ ثَلاثَةٍ مَرَّتْ كَوَمْضِ الْبَارِقِ اللَّمَّاحِ.. كَمْ فِيكِ لِلْقُرْآنِ رَنَّةُ قارِئٍ تَحْلُو لَدَى الإِمْسَاءِ والإِصْبَاحِ.. كَشَفَتْ عَنِ النفْسِ الْمَلُولِ حِجابَها.. فَتَوَجَّهَتْ لِلْخَالِقِ الْفَتَّاحِ"