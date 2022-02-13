بدء الجلسة العامة للشيوخ لمواصلة مناقشة قانون العمل

01:01 م الأحد 13 فبراير 2022
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كتب- نشأت علي:

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، لمواصلة مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وانتهى المجلس في جلساه الأسبوع قبل الماضي من الموافقة على 245 مادة من مواد مشروع القانون.

ومن المتوقع أن ينتهي المجلس اليوم الأحد، من باقي مواد مشروع القانون البالغة 267 مادة، بعد أن أخذ مشروع القانون عددا من الجلسات في المناقشات التي شارك فيها محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وعدد من الجهات المعنية.​

مجلس الشيوخ قانون العمل الجلسة العامة للشيوخ بهاء الدين أبو شقة

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