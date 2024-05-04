وزير الري: جارٍ تنفيذ 342 مشروعًا بالصعيد بتكلفة قاربت 35 مليار جنيه

كتب- عمرو صالح:

صرح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بأن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات وخاصة محافظات الصعيد بالشكل الذي يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح "سويلم"، أنه يجرى العمل خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024 على تنفيذ 342 مشروعًا بمحافظات الصعيد بتكلفة قاربت 35 مليار جنيه، تتنوع بين أعمال تأهيل ترع ومساقي وخاصة أعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتيها، ورفع كفاءة البنية التحتية لمنشآت الري، والحماية من أخطار السيول، وحفر الآبار الجوفية، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وتأهيل وتجديد محطات الرفع، وحماية جوانب نهر النيل وأعمال مشروع تنمية جنوب الوادي.

وقال وزير الري، إنه جارٍ تنفيذ استكمالات لأعمال تأهيل ترع بقيمة 12.60 مليار جنيه بعدد 260 عملية في 8 محافظات، وجارٍ تنفيذ أعمال البنية التحتية للكباري والسحارات بقيمة 1.50 مليار جنيه بعدد 42 مشروعًا في 9 محافظات، وأعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية وشبكات الري والتشغيل بالطاقة الشمسية للآبار بقيمة 860 مليون جنيه بعدد 13 مشروعًا في 6 محافظات، وأعمال الصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الصرف والمصارف المكشوفة بقيمة 324 مليون جنيه بعدد 21 مشروعًا في 7 محافظات، وأعمال مشروع تنمية جنوب الوادي بقيمة 17.50 مليار جنيه.

كما يتم تنفيذ 229 مشروع تأهيل ترع بتكلفة حوالي 11.70 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من المبادرة في 8 محافظات، كما يجرى تنفيذ 45 عملية تأهيل بقيمة 3 مليار جنيه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة في ذات عدد المحافظات.

وفي مجال تطوير منشآت الري الكبرى بالوجه القبلي، تم بدء العمل في تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة بقيمة حوالي 1 مليار جنيه، لخدمة زمام حوالي 1.60 مليون فدان في 5 محافظات بالصعيد هي (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة)، حيث من المقرر نهو المشروع عام 2026، ويشتمل المشروع على إنشاء 7 قناطر هي (فم بحر يوسف - حجز الإبراهيمية - البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي - الساحلية)، وبلغت نسبة التنفيذ الحالية 49% .

ويتم متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات بمختلف أجهزة الوزارة من خلال منظومة دعم قرار تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض جميع المؤشرات الخاصة بالمشروعات والمتمثلة في (جهة التنفيذ - مواقع المشروعات - متابعة تواريخ النهو المقررة - موقف التنفيذ)، بالإضافة لتصنيف المشروعات من حيث (جهة التمويل ونوعه - طبيعة المشروعات - العائد والجدوى منها) ومتوسط نسب التنفيذ والتكلفة بكل محافظة.

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