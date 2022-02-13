دون تعديلات أو مشكلات.. "الشيوخ" يوافق على الضبطية القضائية في قانون العمل

كتب- مصراوي:

وافق مجلس الشيوخ على منح الضبطية القضائية للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام قانون العمل دون أي تعديلات في المواد الخاصة بذلك ودون إثارة أية مشكلات كما يحدث في مجلس النواب بشأن الضبطية القضائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة وكيل المجلس المستشار بهاء أبو شقة؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل.

ووافق المجلس على المادة 246 وتنص على:

يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

ويؤدي كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القَسَم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرًّا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم وظيفتي".

مادة 247

يحمل كل مَن له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات، والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو مَن ينوب عنهم.

ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلاً وفي غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به، والمكافآت التي تستحق لهم.

مادة 248

على أصحاب الأعمال أو مَن ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وأن يقدموا لهم المستندات، والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.

مادة 249

على أصحاب الأعمال أو مَن ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة (246) من هذا القانون، وذلك في المواعيد التي يحددونها.

مادة 250

على السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.