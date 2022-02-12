رئيس الوزراء يتفقد أعمال مشروع الحدائق المركزية في العاصمة الإدارية (صور)

06:49 م السبت 12 فبراير 2022
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كتب- أسامة علي:

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، بمتابعة موقف تنفيذ مشروع الحدائق المركزية (النهر الأخضر).

وخلال الجولة، شرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروع الحدائق المركزية (النهر الأخضر) الذى يضم ثلاثة قطاعات، ويقع المشروع على مساحة 870 فدانًا، منها 688 فدانًا مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، و182 فدانًا مشروعات استثمارية مستقبلية، لافتاً إلى أن معدلات التنفيذ بها بلغت نسباً متقدمة.

وتجول رئيس الوزراء داخل منطقة الحدائق المركزية، وتفقد أعمال البحيرة الكبيرة (بحيرة القوارب) على مساحة 22 فدانًا، بالإضافة إلى ساحة الاحتفالات على مساحة 25 فدانًا، وأعمال فرش الفراغات (العلامات الإرشادية)، وأعمال الملء المبدئي لبحيرة الفنون، وأعمال المشايات وتركيب الكراسي سابقة الصب حول النخيل بمنطقة الاحتفالات الكبرى، وأعمال الزراعات المحيطة، وأعمال واجهات مبنى المصلى، ومبنى مجمع المطاعم، وأعمال الزراعات من النباتات المزهرة.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء العاصمة الإدارية مشروع الحدائق المركزية

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