عبد الله النجار: عقد المواطنة أمر ملزم لتقنين العلاقة بين الإنسان ووطنه

06:53 م السبت 12 فبراير 2022
عبد الله النجار: عقد المواطنة أمر ملزم لتقنين العلاقة بين الإنسان ووطنه

الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية

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كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن عقد المواطنة يعتبر حقيقة واقعة وأمرًا ملزمًا لتقنين العلاقة بين الإنسان ووطنه، وأن الوفاء بحقوق المواطنة وأداء التزاماتها ليس عملًا ثانويًّا خاليًا من الضبط والتحديد والمساءلة، ولكنه عملٌ شرعيٌّ منظمٌ تحكمه مبادئ التشريع الإسلامي، وتحيط بمسائله أحكامه، ويستند إلى الأصول العامة للعلاقات الإنسانية، وهذه الحقوق والواجبات تمثِّل العقد الذي يقوم على التراضي والتوافق بين طرفي العلاقة في الارتباط الوطني أو عقد المواطنة.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي الـ32 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "عقد المواطنة"، السبت، أن التنظيم الدستوري والتشريعي المعاصر يعتبر تطبيقًا معاصرًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، حيث ينطلق منها في التوجه، ويلتقي معها في الغاية، وهي: حفظ البلاد والعباد، ليس في مصر وحدها، بل في كل دول العالم الإسلامي، وعلى المستوى الدولي.

عبدالله النجار عقد المواطنة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

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