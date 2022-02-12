​​الزراعة تكشف تفاصيل حل أزمة منع دخول البرتقال المصري إلى روسيا

كتب- أحمد مسعد:

​قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إن دول الاتحاد الأوروبي تستورد أكثر ما ثلث الصادرات الزراعية، مشيرًا إلي أن روسيا واحدة من أكبر الدول التي تستورد الموالح المصرية في العالم حيث بلغ حجم الصادرات المصرية إلى روسيا وحدها أكثر من 300 ألف طن سنويًا.

وأضاف العطار، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم الجمعة، أن صادرات الزراعية لدول الاتحاد الأوروبي يحكمها بروتوكول الصحة النباتية، لافتًا إلى أن كافة أنواع المحاصيل الزراعية المصرية عليها طلب ويتم تصديرها بدون استثناء أبرزها الموالح والبصل والفرولة والبطاطس وغيرها من المحاصيل.

وحول كواليس أزمة منع الموالح المصرية من دخول السوق الروسية، أكد رئيس الحجر الزراعي أن الشحنات توقف لمدة 10 أيام نتيجة رصد مبيد حشري خلال شحنة لشركتين مصريتين، إلا أن الوزارة تواصلت مع السفير المصري في موسكو والذي التقى بدوره برئيسة هيئة الصحة الروسية وشرح لها الجوانب الفنية، بالإضافة إلى أن الوزارة من ناحيتها تواصلت بالسفير الروسي في القاهرة لاستئناف الشحنات مرة أخرى، وهو ما حدث بالفعل.

وأشار العطار، إلى أن مصر واحدة من الدول التي تتمتع بنظام لمراقبة المحاصيل من المزرعة حتى التصدير، قائلًا إنه منذ 4 سنوات وضعت خطة استراتيجية لتطوير وإعادة هيكلة الحجر الزراعي، مضيفًا أن الحجر الزراعي هو جهاز رقابي خدمي تابع لقطاع الخدمات الزراعية في وزارة الزراعة.

وبحسب آخر تقرير صادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بلغت قيمة الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي 280 مليونًا و277 ألف دولار خلال الربع الأول من الموسم التصديري الحالي، تلتها دول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبي بقيمة 132 مليونًا و517 ألف دولار.