مصر للطيران تُسير خطا جديدا إلى "دبلن" بأيرلندا

11:38 ص الثلاثاء 01 فبراير 2022
مصر للطيران تُسير خطا جديدا إلى "دبلن" بأيرلندا

مصر للطيران

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كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران عن تشغيل خط جوى جديد إلى مدينة "دبلن" الأيرلندية اعتبارا من ٢ يونيو المقبل، في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بفتح أسواق جديدة تربط بين مصر ومختلف دول العالم من خلال مطار القاهرة المحوري واستراتيجية شركة مصر للطيران للتوسع في شبكة خطوطها الجوية.

وصرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه تقرر تشغيل الخط الجديد بين القاهرة ودبلن بمعدل ٤ رحلات أسبوعيا أيام الخميس، السبت، والأحد والثلاثاء باستخدام أحدث الطرازات الجديدة التي انضمت لأسطول الشركة الوطنية مؤخرا، وهو طراز ايرباص A320NEO الذي يضم ١٤٢ مقعدًا من بينها ١٦ مقعدًا في درجة رجال الاعمال، و ١٢٦ مقعدًا في الدرجة السياحية.

وأضاف أبوالعينين بالرغم من تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها على صناعة النقل الجوي العالمى الإ أن الشركة الوطنية ماضية في تنفيذ خططها المستقبلية في توسعة شبكة الخطوط، وزيادة الأسطول الجوى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين على رحلات شركة الخطوط الجوية، وكذلك لعملاء الشركة من شركاء الصناعة المتعاقدين مع مصرللطيران في الحصول على خدمات الشحن الجوي والصيانة والأعمال الفنية والخدمات الجوية والأرضية وغيرها.

مصر للطيران أيرلندا الطيار عمرو أبوالعينين الشحن الجوي الخدمات الجوية

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