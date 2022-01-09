تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى المستشارة تهاني الجبالي

01:00 م الأحد 09 يناير 2022
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى المستشارة تهاني الجبالي

المستشارة تهاني الجبالي


كتب- محمد نصار:

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وكافة أعضائها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة ومحبي المستشارة تهاني الجبالي، النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية، والتي وافتها المنية صباح اليوم.

وتعتبر المستشارة تهاني الجبالي، إحدى رائدات العمل العام في العقدين الأخيرين، وتميزت بالمواقف الوطنية الواضحة والمشرفة، واستطاعت أن تخلد اسمها في تاريخ نضال المرأة المصرية.

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