بعد انتحار "بسنت" ضحية الابتزاز الإلكتروني.. طلب برلماني بمنع تداول "الحبة القاتلة"

كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، بحظر تداول أقراص حفظ القمح من التسوس والمعروفة باسم "حبة الغلال" من الأسواق، بعدما تسببت في زيادة عدد حالات الانتحار، وآخرها الطالبة "بسنت" ضحية الابتزاز الإلكتروني، التي أنهت حياتها بتناول "الحبة القاتلة"؛ خصوصًا أنها سهلة الشراء، ورخيصة الثمن، وتنهي الحياة في دقائق معدودة.

وقالت سلامة إنها تقدمت بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، حذرت فيه من بيع أقراص "حبوب الغلال القاتلة" دون ضوابط أو رقابة من الأجهزة المعنية على محلات المبيدات الزراعية والصيدليات البيطرية.

وأكدت النائبة أن المزارعين يستخدمونها في عمليات حفظ الغلال وحمايتها من التسوس والحشرات والآفات الضارة، أثناء عمليات التخزين، بعد موسم الحصاد، ليتم حفظها على مدار العام؛ ولكن اتضح أنها وراء انتشار حالات الانتحار التي تزايدت في الآونة الأخيرة؛ نظرًا لاحتوائها على مادة فوسفيد الألومنيوم السامة.

وشددت سلامة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على محلات المبيدات الزراعية والصيدليات البيطرية وغيرها من المحلات التي تبيع الأقراص السامة وتغليظ العقوبة لتكون رادعًا لكل مَن يسعى لتدمير المجتمع، ووضع ضوابط صارمة لبيعها وعدم بيعها لصغار السن، مع تدوين اسم المشتري ورقمه القومي.

وطالبت وسائل الإعلام وأئمة المساجد وقساوسة الكنائس بتوعية المواطنين من خطورة استخدام حبة الغلال، مع التحذير بأن الانتحار حرام شرعًا.