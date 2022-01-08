بقدرة 50 ميجاوات.. رئيس "الطاقة المتجددة" يكشف موعد تشغيل محطة الزعفرانة

كتب- محمد صلاح:

كشف الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنه سيتم الانتهاء من محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات في الزعفرانة منتصف العام الجاري باستثمارات تبلغ 40 مليون دولار إلى جانب الانتهاء من محطة جديدة لطاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات باستثمارات 4 مليارات جنيه.

وأضاف الخياط، لمصراوي، أنه يتم حاليا دراسة طرح مشروعات شمسية بقدرة 70 ميجاوات خلال العام الجاري في إطار سعي الهيئة لاستغلال الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقات المتجددة والبالغ مساحتها 7600 كم على مستوى الجمهورية.

ونوه الخياط بأن مجمع بنبان الشمسي يعد أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم العالمية وقد عزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار في الطاقة المتجددة على المستوى العالمي.

وأوضح أن محطة بنبان تسهم في ضخ 1465 ميجاوات من الطاقة النظيفة خالية الكربون بالشبكة القومية للكهرباء وتستوعب البنية التحتية للمحطة زيادة قدراتها إلى 1800 ميجاوات، وجار دراسة عدد من العروض لإنشاء محطات جديدة به.

وقال رئيس الهيئة: على الرغم من تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي سلبيا، تمكن قطاع الطاقة المتجددة المصري من إحراز نجاحات كبيرة في تنفيذ مشروعاته، حيث شملت المشروعات بدء تنفيذ محطة طاقة رياح خليج السويس بقدرة 250 م.و، والمحطة الشمسية بالزعفرانة، وبدء التشغيل التجاري لمحطة طاقة رياح بقدرة 250 م.و في مدينة رأس غارب بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات والمملوكة لشركة بريطانية عالمية باستثمارات بلغت 325 مليون دولار، وتم تنفيذ المحطة في زمن قياسي بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل BOO، وهو ما يشير إلى التقدم الملموس للاستثمار في الطاقة المتجددة بمصر.

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