السيدة انتصار السيسي: احتفالات عيد الميلاد تعكس عبقرية الشعب في الإخاء والمحبة

كتب- محمود مصطفى:

هنأت السيدة انتصار السيسي، الشعب المصري والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وقالت في منشور لها على صفحتها الرسمية ب"فيسبوك:"كل عام وشعب مصر والإخوة الأقباط بخير بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد التي تعكس دلالات عبقرية الشعب المصري، في الإخاء والمحبة والتعايش الإنساني بين أبناء الرسالات السماوية".

وتابعت:"إنني أدعو الله في هذه المناسبة الكريمة أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر، كل عام وأنتم بخير".