السيدة انتصار السيسي: احتفالات عيد الميلاد تعكس عبقرية الشعب في الإخاء والمحبة
كتب- محمود مصطفى:
هنأت السيدة انتصار السيسي، الشعب المصري والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.
وقالت في منشور لها على صفحتها الرسمية ب"فيسبوك:"كل عام وشعب مصر والإخوة الأقباط بخير بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد التي تعكس دلالات عبقرية الشعب المصري، في الإخاء والمحبة والتعايش الإنساني بين أبناء الرسالات السماوية".
وتابعت:"إنني أدعو الله في هذه المناسبة الكريمة أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر، كل عام وأنتم بخير".
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