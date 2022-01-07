السيدة انتصار السيسي: احتفالات عيد الميلاد تعكس عبقرية الشعب في الإخاء والمحبة

12:42 م الجمعة 07 يناير 2022
السيدة انتصار السيسي: احتفالات عيد الميلاد تعكس عبقرية الشعب في الإخاء والمحبة

السيدة انتصار السيسي

كتب- محمود مصطفى:

هنأت السيدة انتصار السيسي، الشعب المصري والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وقالت في منشور لها على صفحتها الرسمية ب"فيسبوك:"كل عام وشعب مصر والإخوة الأقباط بخير بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد التي تعكس دلالات عبقرية الشعب المصري، في الإخاء والمحبة والتعايش الإنساني بين أبناء الرسالات السماوية".

وتابعت:"إنني أدعو الله في هذه المناسبة الكريمة أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر، كل عام وأنتم بخير".

انتصار السيسي السيسي احتفالات عيد الميلاد عيد الميلاد الرسالات السماوية الشعب المصري الأقباط

الخبر التالى:

"مياه الجيزة ": قطع الخدمة لمدة 8 ساعات ببعض مناطق المحافظة في هذا التوقيت

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
840

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

512

متعافون اليوم

390294

إجمالي الإصابات

21882

إجمالي الوفيات

324425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الحكومة ترد على أنباء ارتفاع أسعار اللحوم بالتزامن مع أعياد الميلاد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا