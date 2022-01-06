حجز تذاكر السكة الحديد.. الهيئة تحذر من تطبيقات مزيفة.. وتوضح الوسيلة الرسمية

02:49 م الخميس 06 يناير 2022
حجز تذاكر السكة الحديد.. الهيئة تحذر من تطبيقات مزيفة.. وتوضح الوسيلة الرسمية

هيئة السكك الحديدية

كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها اليوم أن التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية هو تطبيق بإسم ENR على أجهزة آيفون، وقطارات مصر حجز واستعلام على أجهزة Android.

وشددت هيئة السكة الحديد،في بيانها، على أنه لا يمكن لأي تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر.

وأشار البيان إلى قيام هيئة السكك الحديدية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه عدد من التطبيقات المزيفة التي تزعم إمكانية حجز تذاكر القطارات من خلالها.

وناشدت هيئة السكك الحديدية المواطنين بالحجز فقط عن طريق التطبيق الرسمي الوحيد المعلن من قبل الهيئة والإبلاغ الفوري لكافة الجهات المختصة عن أي تطبيقات مزيفة.

هيئة السكك الحديدية حجز تذاكر القطارات تطبيق ENR

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