وزيرة الثقافة ناعية مها أبوعوف: فنانة متعددة المواهب

02:55 م الخميس 06 يناير 2022
وزيرة الثقافة ناعية مها أبوعوف: فنانة متعددة المواهب

مها أبوعوف

كتب- مصراوي:

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الفنانة مها أبوعوف والتي غيبها الموت عن عمر يناهز 65 عاما بعد صراع مع المرض.

وقالت عبدالدايم، في بيان، اليوم الخميس: إن الراحلة تميزت بتعدد المواهب وحققت نجومية من نوع خاص.

وأشارت عبدالدايم إلى أن صدق الفنانة الراحلة في الأداء يعد أحد عناصر نجاح الأعمال التي شاركت بها، وقدمت العزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

يذكر أن مها أبوعوف ابنة الموسيقار أحمد شفيق أبوعوف، وشقيقة الفنان الراحل عزت أبوعوف، تخرجت في الجامعة الأمريكية، وكونت مع أشقائها فرقة غنائية أواخر السبعينيات، واحترفت التمثيل عقب توقف الفرقة ومنذ مطلع الثمانينات، وقدمت ما يزيد عن 130 عملا متنوعا بين المسرح، والسينما، والتلفزيون.​

إيناس عبدالدايم مها أبوعوف وزيرة الثقافة

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