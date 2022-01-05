وزير الداخلية وقيادات الوزارة يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد (صور)

03:50 م الأربعاء 05 يناير 2022
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كتب- مينا غالي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يرافقه وفد من قيادات الوزارة، حيث قدموا التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب قداسة البابا عن شكره وتقديره لرجال الشرطة المصرية على جهودهم الكبيرة في الحفاظ على أمن البلاد واستقراره، ومن جانبهم هنأ الوزير وقيادات الداخلية قداسة البابا والمسيحيين بعيد الميلاد متمنين دوام الخير للمصريين كافة.

كان في استقبال المهنئين نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والقس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.

وزير الداخلية البابا تواضروس عيد الميلاد

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