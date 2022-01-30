"شباب النواب" تطالب لاعبي المنتخب بكأس بطولة أفريقيا: أداء رجولي أمام المغرب

كتب- نشأت علي:

وجّه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب التهنئة للمنتخب القومي لكرة القدم، بصعوده للمباراة الدور قبل النهائي في بطولة أمم أفريقيا، بعد تغلبه على منتخب مصر الشقيق بهدفين مقابل هدف.

وقال الدكتور محمو حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن المنتخب القومي خاض مباراة ماراثونية استحق فيها الفوز عن جدارة مشيدًا بالروح المعنوية، والأداء الرجولي الذي قدمه اللاعبون اليوم.

وجدد رئيس لجنة الشباب مطالبه للجماهير المصرية بالالتفاف حول المنتخب الوطني، للفوز بالبطولة والشد من أزره مطالبًا لاعبي المنتخب بالعودة بالبطولة لإسعاد الجماهير المصرية.