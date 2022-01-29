موسى والفقي وسلماوي في حفل توقيع "الحارس.. أيام زاهي حواس"

09:52 م السبت 29 يناير 2022
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تصوير- أحمد جمعة:

حضر عدد من الشخصيات العامة والوزراء والمثقفين، مساء اليوم السبت، حفل توقيع كتاب "الحارس.. أيام زاهي حواس" للدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والخبير العالمي في الآثار المصرية.

وشهد حفل التوقيع عمرو موسى، المرشح الرئاسي الأسبق، والدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد سلماوي، رئيس اتحاد الكتاب السابق، والفنان سامح الصريطي، والدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بالإضافة إلى الإعلامي عبداللطيف المناوي، رئيس قطاع الأخبار الأسبق، والسفير الأمريكي في القاهرة.

والكتاب صدر حديثًا ويحتوي على 16 فصلاً يسرد خلالها حواس سيرته الذاتية، من مرحلة الطفولة ونشأته في قرية العبيدية، وحتى آخر تكريم حصل عليه من إمبراطور اليابان والدكتوراه الفخرية من جامعة روسيا التي حصل عليها قبل طباعة الكتاب بأيام.

كما يسلط الضوء على الحادثة التي غيرت حياته؛ حيث لم يكن يرغب بالالتحاق بكلية الآثار إلا أن اكتشافه لتمثال أفروديت في كوم أبولو جعله شغوفًا بعلم الآثار واكتشاف المزيد.

كما يسرد الكتاب رحلته كمفتش للآثار في عدة مناطق أهمها الأهرامات، والتي يفرد لها الكتاب مساحات كبيرة مستعرضًا أهم الاكتشافات التي تمت في تلك المنطقة بواسطته وبواسطة عدد من المفتشين السابقين.

أيام زاهي حواس توقيع كتاب الحارس مصطفى الفقي عمرو موسى

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