أبرز أنشطة القومي لثقافة الطفل في ثالث أيام معرض الكتاب (صور)

10:42 م السبت 29 يناير 2022
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(مصراوي):

قدم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية المتنوعة بثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين، حيث شهد اليوم السبت حفل توقيع أحدث إصدارات المركز، وهو كتاب "لمن هذه العين" قصة الكاتبة ثريا عبد البديع، رسوم الفنانة سندس مجدي، وقد تجاوب الأطفال مع القصة.

كما قدم فنانو المركز العديد من الورش الفنية المتنوعة منها ورشة "حضارة مصر القديمة" للفنانة شيماء مصطفى والفنان صفوت جودة، وورشة كروت مروة عادل، وورشة "تدوير مخلفات" لذوي الهمم أ.منال منيب.

وعلى المسرح قدم المركز عرض "الساحر" للفنان نبيل بركات.

كما قام الكاتب المسرحي محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل بتقديم لقاء للأطفال للتعريف بجائزة الدولة للمبدع الصغير.

المركز القومي لثقافة الطفل معرض القاهرة الدولي للكتاب الكاتب محمد ناصف ثقافة الطفل

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