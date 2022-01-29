وفد من الزراعة يتابع محطات إعداد بذرة القطن في كفرالشيخ استعدادًا الموسم الجديد

كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن، محطات إعداد بذرة القطن التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بسخا في محافظة كفرالشيخ.

وقال الشناوي، اليوم السبت، إن ذلك يأتي للاستعداد لموسم جيد لموسم زراعة محصول القطن، وخطة الدولة لاستعادة سابق عهد الذهب الأبيض، وإنتاج بذور ذات إنتاجية عالية لدعم مزارعي المحصول، والمساهمة في زيادة دخولهم.

وأضاف رئيس قطاع الخدمات، أن وزير الزراعة، وجّه بضرورة توفير تقاوي القطن قبل موعد الزراعة بوقت كافي، وتشديد الرقابة على منافذ البيع والتوزيع ومنع تداول أي بذور غير معتمدة نهائيًا، مع التنببه على الجمعيات الزراعية بتوعية المزارعين عدم شراء أي بذور مجهولة المصدر والاعتماد على بذور وزارة الزراعة.

​