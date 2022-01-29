غدًا عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق في مسجد المشير طنطاوي

(مصراوي):

تقيم أسرة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق، عزاء له بعد صلاة المغرب غدًا الأحد، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس‏.

كانت أسرة الكاتب الراحل الكبير، أقامت عزاء له كبير وشعبي الخميس الماضي، بمسقط رأسه بمدينة أبو صوير في محافظة الإسماعيلية، وحضره المئات من أهالى محافظة الإسماعيلية، وقياداتها الشعبية والتنفيذية.

وكان الكاتب الصحفي جمال حسين، رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائي السابق، قال إن الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، نقل إلى مستشفى دار الشفاء حيث كان يعالج من مشكلات صحية في القلب، ثم توفى بعد أن تم نقله إلى منزله الأربعاء الماضي.