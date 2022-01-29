"كورونا" في 24 ساعة| الإصابات تتخطى الـ2000.. واستقبال 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 2002 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 26 حالة جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

زيادة بمستوى جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

عبد الغفار: إدراج عقاري إيفوشيلد ومولنوبيرافير لبروتوكول علاج كورونا

الصحة: استقبال 4 ملايين جرعة جديدة من لقاح أسترازينيكا

عبد الغفار: تخصيص خط ساخن لمتابعة مصابي فيروس كورونا في المنزل

صحة السويس: تطعيم 80% من الفئات المستهدفة بلقاح كورونا

خالفوا التعليمات.. تحصيل 7 آلاف غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة

وفاة رئيس جمعية مكافحة التدخين متأثرا بإصابته بكورونا

كورونا اليوم: أعراض لا تظهر في أوميكرون.. ومستشفى يرفض مريضا لم يتلقى اللقاح

دراسات دولية: عقار كورونا الذي اعتمدته مصر يظهر نشاطا ضد أوميكرون

تباين إصابات كورونا اليومية في عدد من الدول العربية

حسب عمرك وحالتك الصحية.. اكتشف فرص الإصابة بمتحور أوميكرون

هل يسبب أوميكرون متلازمة ما بعد "كوفيد"؟.. طبيبة تجيب

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تقترب لأول مرة من الـ100 ألف