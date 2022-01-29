حدث ليلاً| الحكومة تكشف حقيقة 4 شائعات.. والأرصاد تكشف سبب تسمية العواصف بأسماء نسائية

كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة بمستوى جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 1991 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 353409 حتى اليوم.

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الشركة المنتجة لعقار "مولنوبيرافير" لعلاج كورونا في مصر تكشف سعره في الأسواق

كشف الدكتور جورج ماهر، مدير التسويق بشركة إيفا فارم، سعر عبوة عقار مولنوبيرافير لعلاج فيروس كورونا والذي طرح في صيدليات المستشفيات الحكومية بسعر 624 جنيهًا، والتي تتكون من 40 كبسولة يأخذها المريض على 5 أيام، وهي كافية للعلاج من كوفيد- 19.

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رحلة أم للتخلص من طفل السفاح: "معرفش مين أبوه"

علاقات غير شرعية عدة سقطت فيها ثلاثينية بحثًا عن المال تارة وإشباع نزوة تارة أخرى. اعتادت السيدة توخي الحيطة والحذر حتى لا تنل لقب "حامل" تصبح حينها على بعد 9 أشهر من استقبال طفل سفاح ليلاحقها العار أينام حطت رحالها.

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بالصور..هطول أمطار غزيرة على مدن وقرى كفر الشيخ

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، لهطول أمطار غزيرة، مصحوبة بموجة صقيع، دون تأثير على حركة السير في جميع أنحاء المحافظة.

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الأرصاد الجوية تكشف سبب تسمية العواصف بأسماء نسائية

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، السر وراء تسمية العواصف والتقلبات الجوية بأسماء نسائية والتي كان آخرها العاصفة هبة، والتي ضربت مصر والعديد من الدول المجاورة لها خلال الأيام الماضية، وتسببت في موجة من الطقس السيء.

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التعليم: 6 ضوابط لاعتذار المعلمين عن أعمال امتحانات الإعدادية

حددت المديريات التعليمية، الضوابط القانونية للاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2022، استعدادًا لانطلاق الامتحانات اليوم السبت.

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خاص| قضية الرشوة.. ماذا قال نجل وزيرة الصحة في شهادته أمام النيابة؟

استمعت نيابة أمن الدولة العليا إلى أقوال سيف الدين محمد عبدالمجيد الأشهب على سبيل الاستدلال في قضية "رشوة الصحة" التي تحمل رقم 2284 لسنة 2021.

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مصرع طالبة صدمتها سيارة في كفر الشيخ

لقيت طالبة مصرعها، الجمعة، صدمتها سيارة نقل "جامبو" أثناء عبورها الطريق بناحية الموقف الغربي بمدينة بلطيم في كفر الشيخ.

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الاستغناء عن موظفين ووقف تكافل وكرامة.. الحكومة تكشف حقيقة 4 شائعات في أسبوع

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على عدد من الشائعات التي انتشرت الأسبوع الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرصد "مصراوي" الشائعات التي ردت الحكومة عليها خلال الأسبوع المنقضي، على النحو التالي:

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بالصور.. النيران تلتهم سيارة نقل على طريق "مصر- الإسكندرية" الزراعي

شب حريق هائل في سيارة نقل على طريق "مصر- إسكندرية" الزراعي بمدخل مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الجمعة، وحاول المارة إخماد الحريق.

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أوكرانيا تتهم أمريكا بالإضرار باقتصادها ببث الذعر

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، قائلا إنها أضرت باقتصاد بلاده لبثها حالة غير مبررة من الذعر أوحت بأن روسيا ربما تعتزم غزوها، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

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كندا تدين إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية

أدانت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية، مشيرة إلى أن ما حدث يمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين والإقليميين.

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إصابة السيناتور الأمريكي ميت رومني بفيروس كورونا

كشفت الفحوص الطبية، الجمعة، عن إصابة السيناتور الجمهوري الأمريكي ميت رومني بفيروس كورونا "كوفيد ـ 19".

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بايدن يعتزم إرسال قوات قليلة إلى شرق أوروبا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه يعتزم إرسال عدد قليل من القوات الأمريكية إلى شرق أوروبا على المدى القريب في ظل تنامي المخاوف من الغزو الروسي لأوكرانيا.

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