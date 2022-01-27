وزيرة للثقافة والفنون الجزائرية تزور المتحف القومي للحضارة

(مصراوي):

زارت الدكتورة وفاء شعلال وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية والوفد المرافق لها اليوم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وكان في استقبال الوزيرة الجزائرية، فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل والتي رحبت بها وإعطائها نبذة عن فكرة وتاريخ إنشاء المتحف وموقعه المتميز بالفسطاط أول عاصمة لمصر الإسلامية، بالإضافة إلى تعريفها بما يحويه المتحف من قطع أثرية تعود لمختلف حقب الحضارة المصرية.

واصطحبت كاريمان أحمد أمينة المتحف وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية والوفد المرافق لها في جولة داخل قاعة العرض المركزية وقاعة المومياوات الملكية، حيث أعربت الوزيرة عن حرصها على زيارة هذه القاعة منذ رؤيتها للحدث الإستثنائي لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير في إبريل الماضي.

كما حرصت الوزيرة على توثيق هذه الزيارة من خلال التقاط الصور التذكارية وتدوين كلمة في دفتر الزيارات الخاص بالمتحف أشادت فيها بزيارتها للمتحف الذي يوثق تاريخ الحضارة المصرية وأنها وقفت خلال الزيارة على الآليات المعمول بها في المتحف

واصفة إياها بأنها تجربة نوعية تأمل أن تنقل إلى بلادها مؤكدة عن رغبتها في أن يكون هناك تبادل ثقافي بين بلادها والمتحف.

جدير بالذكر أن المتحف القومي للحضارة المصرية شهد في الفترة الأخيرة سلسلة من الزيارات لعدد من الوفود الرسمية من مختلف دول العالم خاصة بعد الحدث الإستثنائي الذي شهده العالم أجمع بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير لمكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية في أبريل 2021.