"المتحدة للخدمات الإعلامية" تصدر كودًا مهنيًا للبرامج الرياضية

06:04 م الخميس 27 يناير 2022
"المتحدة للخدمات الإعلامية" تصدر كودًا مهنيًا للبرامج الرياضية

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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كتب- مينا غالي:

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كودا مهنيا للبرامج الرياضية، وذلك كمبادرة الهدف منها احترام الجميع لكافة الأندية الجماهيرية وغيرها علي حد سواء.

ومن المقرر أن يشرف على تقييم تنفيذ هذا الكود عدد من الخبراء الإعلاميين والأكاديميين والرياضيين، كما يضع هذا الكود المنتخب المصري لكل اللعبات علي رأس أولويات تلك البرامج دون أية انحيازات.

ويلتزم بهذا الكود كافة مقدمي البرامج الرياضية و المحللين وضيوف تلك البرامج وقد بدأ التنفيذ الفوري والعملي لهذا الكود.

المتحدة للخدمات الإعلامية البرامج الرياضية الكود المهني

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