للدروس بالنهار والأفراح بالليل.. إغلاق قاعة مخالفة على كورنيش الجيزة

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، ضبط قاعة للأفراح على كورنيش النيل بحي شمال الجيزة تستخدم كمركز للدروس الخصوصية خلال الفترة الصباحية وتشهد إقبالاً كبيراً من قبل الطلاب، الأمر الذي يمثل خطورة كبيرة على السلامة العامة.

وبحسب بيان اليوم، أغلقت المحافظة من خلال حي شمال، القاعة ومصادرة محتوياتها والتي شملت حوالي ٤٠٠ كرسي حديد وأجهزة صوت مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشأة المخالفة.

وتابعت المحافظة: تم إخلاء القاعة من الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه المخالفين بمتابعة من أشرف بكر رئيس حي شمال، وسوف تتوالي الحملات لضبط مراكز الدروس الخصوصية وغلقها.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإتخاذ الإجراءات الرادعة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على العملية التعليمية وأولياء الأمور .





