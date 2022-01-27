ندوة الفنان صبري فواز في معرض الكتاب (صور)

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إقبال جماهيري ضخم على جناح الطفل بمعرض الكتاب (صور)

تصوير- محمود بكار:

بدأت القاعة الرئيسية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53 في استقبال الندوات الفنية، وذلك بندوة الفنان صبري فواز، وبإدارة الناقد الفني أحمد شوقي.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، وتحل اليونان ضيف شرف المعرض، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام المعرض في مركز المعارض بالتجمع الخامس بالقاهرة، بدءًا من اليوم الأربعاء 26 يناير.