وزيرة التضامن تعلن النتائج الأولية للمتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2022

كتب- أسامة علي:

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام ٢٠٢٢ بلغ ٧٧٥ سيدة على مستوى الجمهورية، لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن ٤٠٠ متقدمة انطبقت عليهن الشروط.

وجاءت محافظة البحيرة في مقدمة المحافظات التى شاركت في مسابقة هذا العام، حيث تقدمت ١٣٦ سيدة انطبقت شروط المسابقة على ٦٣ منهن، في حين جاءت محافظة المنوفية فى المرتبة الثانية، حيث تقدمت للمسابقة ٥٨ سيدة وانطبقت الشروط على ١٧ منهن، بالإضافة إلى ٥٧ سيدة تقدمت للمسابقة من محافظة القاهرة انطبقت الشروط على ٣٩ منهن، أما محافظة الجيزة فقد تقدمت ١٧ سيدة انطبقت الشروط على ١٢ منهن، وجاءت محافظة سوهاج في مقدمة محافظات الصعيد بـ٥٦ سيدة انطبقت الشروط على ٢٠ منهن.

وتواصل اللجان الفرعية على مستوى المديريات المختلفة مراجعة أوراق المتقدمات للمسابقة ممن انطبقت عليهن شروط الترشح للمفاضلة بينهن واختيار متقدمتين من كل محافظة، تمهيدًا لإرسالهما للجنة العليا فى القاهرة، والتى بدورها ستحدد المتسابقة الفائزة على مستوى المحافظة والأم المثالية على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد حددت الفئات المُكرمة لهذا العام، وتشمل الأم المثالية والأم البديلة والأم من ذوي الاحتياجات الخاصة والأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة وأم من مؤسسات أبناء مصر الأولى بالرعاية والأم المتميزة في سوق العمل، بالإضافة إلي أم شهيد من القوات المسلحة وأم شهيد من الشرطة، فضلًا عن أم متطوعة مشروع قومي هام مثل برنامج "حياة كريمة"، وهي من الفئات التي تم استحداثها في مسابقة هذا العام.

وتضمنت شروط الاختيار الخاصة للفئات هذا العام ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء علي ثلاثة أبناء مع استثناء المحافظات الحدودية من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسي مطروح والبحر الأحمر وأسوان بحد أقصي 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين علي مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل علي مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويُستثني الابن أو الابنة من ذوي الإعاقات الذهنية أو غير القابل للتعلم.

وأما عن الأم الكافلة لأحد الأطفال "كريمي النسب، فقد استلزم إضافة لكل ما سبق أن يكون الابن البديل قد حصل علي مؤهل جامعي ونال من عطاء الحب والاهتمام القدر المناسب الذي أتاح له حياة نفسية واجتماعية سليمة، وأما عن الأم البديلة بأحد دور الرعاية فقد استلزم أن يكون الابن البديل بالدار قد حصل علي مؤهل جامعي وألا يقل عمر الأم عن 45 عامًا وأن تكون حاصلة علي مؤهل عالي وألا تقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15 عاما.​