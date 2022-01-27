تعيين 30 ألف معلم.. التعليم تكشف موعد الإعلان الرسمي عن تفاصيل المسابقة

01:05 م الخميس 27 يناير 2022
تعيين 30 ألف معلم.. التعليم تكشف موعد الإعلان الرسمي عن تفاصيل المسابقة

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أسامة علي:

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم الإعلان بشكل رسمي في مؤتمر صحفي بعد 6 أسابيع عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمسابقة بما فيها الشروط والتخصصات والأوراق المطلوبة للتعيين.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء، للرد على صحة ما تردد بشأن الإعلان عن تخصصات ومعايير اختيار المعلمين المطلوبة في مسابقة تعيين "30 ألف معلم".

وطالبت الوزارة المعلمين بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ويتم حصر نسب العجز في المعلمين في كافة المدارس على مستوى الجمهورية وتحديد نسب العجز في كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدريجي.

وتحصل كل محافظة على عدد من المعلمين الجدد حسب العجز، مقارنة بباقي المحافظات، دون أن يتم تركيز أعداد بعينها في محافظة معينة، وترك محافظة أخرى تعاني من عجز المعلمين، وسيتاح التقدم لجميع المعلمين ممن تتوافر بهم شروط المسابقة، على أن يتم اختيار أصحاب الكفاءات ممن تتوافر لديهم الشروط والضوابط الخاصة بالمسابقة وذلك التزاما بمعايير النزاهة والشفافية.

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