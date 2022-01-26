منها المرتب والفيزا.. 5 أسباب تؤدي لسحب وحدات الإسكان الاجتماعي من حاجزيها

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ عدد من أجهزة المدن تسليم شقق الإعلان العاشر ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي مثل جهاز مدينة الغردقة وجهاز مدينة حدائق العاصمة، بعد أن سدد الحاجزين الأقساط الربع سنوية على مدار 3 سنوات، كما يستمر الحاجزين في الإعلان الـ14 سداد الأقساط الربع سنوية.

ومع بدء مرحلة الاستعلام التي تسبق استلام الوحدة السكنية، يوجد العديد من الأسباب التي يتجاهلها الحاجزين لكنها من الممكن أن تكون سببًا في عدم الحصول على الوحدة السكنية محل الحجز.

1- من أكثر الأسباب التي يحدث عليها رفض عندما يتم طلب برنت مرتب أو شهادة من جهة العمل بعدم الحصول على أي أرباح أو حوافز إضافية، ففي هذه الحالة لابد من الرجوع لجهة العمل والحصول على هذه البيانات وتقديمها لصندوق الإسكان الاجتماعي.

2- الحصول على قرض شخصي:

من أسباب الرفض وتعليق الطلب أن يكون المتقدم حاصلا على قرض شخصي ومازال مستمرًا في سداد أقساطه، وفي هذه الحالة يطلب البنك الممول للوحدة من الحاجز الانتهاء من سداد القرض وتقديم ما يثبت ذلك، ليتم بعد ذلك متابعة إجراءات التخصيص.

3- فيزا المشتريات:

يمكن أن تتسبب فيزا المشتريات في تعليق طلب التخصيص في شقق الإسكان الاجتماعي، حيث تعتبرها البنوك مديونية على العميل.

4- شراء وحدة سكنية:

بعد الحصول على الموافقة المبدئية لتخصيص شقق الإسكان الاجتماعي، يبدا الحاجزين في تملك وحدات آخرى، وهذا يكون مخالف لمشروع الإسكان الاجتماعي ويتسبب في رفض الطلب حال اكتشاف ذلك في مرحلة الاستعلام الميداني أو الائتماني.

5- عدم وجود عمل:

خلال الاستعلام الميدانى يمكن أن يكون المتقدم بلا عمل، وهذا يعرض طلب التخصيص للإلغاء، لذلك لا بد من وجود عمل ليكون هناك دخل يمكن من خلاله سداد أقساط الوحدة.

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