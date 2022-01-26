أثناء العزل المنزلي.. الصحة توجه نصائح لمصابي كورونا

09:25 م الأربعاء 26 يناير 2022
أثناء العزل المنزلي.. الصحة توجه نصائح لمصابي كورونا

فيروس كورونا

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

قدمت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح لمصابي فيروس كورونا أثناء العزل المنزلي.

وقالت وزارة الصحة في منشور على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عند العطس والسعال قم بتغطية الفم والأنف بالكوع أو بمنديل، وتخلص من المنديل في سلة المهملات، ثم أغسل يديك بالماء والصابون أو طهرها بمطهر كحولي".

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