أثناء العزل المنزلي.. الصحة توجه نصائح لمصابي كورونا
كتب- أحمد عبدالمنعم:
قدمت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح لمصابي فيروس كورونا أثناء العزل المنزلي.
وقالت وزارة الصحة في منشور على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عند العطس والسعال قم بتغطية الفم والأنف بالكوع أو بمنديل، وتخلص من المنديل في سلة المهملات، ثم أغسل يديك بالماء والصابون أو طهرها بمطهر كحولي".
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